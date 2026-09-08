ترتيب الدوري المصري.. الزمالك ينفرد بالصدارة مؤقتًا بعد الفوز على أبو قير للأسمدة

أعاد الزمالك ترتيب أوراق صدارة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزًا مهمًا على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ونجح الفريق الأبيض في حصد ثلاث نقاط جديدة رفعت رصيده إلى 10 نقاط، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت، في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة غدًا الأربعاء.

وفي التوقيت نفسه، أقيمت مباراة أخرى ضمن الجولة الرابعة جمعت بين سيراميكا كليوباترا وسموحة، وانتهت بفوز سيراميكا بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويحتل المركز الثالث.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الجولة الرابعة غدًا الأربعاء، بإقامة عدد من المباريات القوية، أبرزها مواجهة بيراميدز والجونة، إلى جانب لقاء الأهلي والمقاولون العرب.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك