المهدي سليمان رجل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري

اختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة، المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك، للحصول على جائزة رجل مباراة فريقه أمام أبو قير للأسمدة، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستضاف استاد القاهرة الدولي مواجهة الزمالك وأبو قير للأسمدة، والتي نجح خلالها الفريق الأبيض في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الانتصار إلى 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، في انتظار استكمال منافسات الجولة غدًا الأربعاء.

وجاء اختيار المهدي سليمان رجلًا للمباراة بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال اللقاء، ومساهمته في خروج الزمالك بشباك نظيفة وتحقيق الفوز على أبو قير للأسمدة.