فوكس نيوز: الولايات المتحدة نفذت ضربات على ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وجاسك

أفادت شبكة فوكس نيوز، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن القوات الأمريكية نفذت ضربات استهدفت ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرتي خارك وجاسك، في أحدث تصعيد للمواجهة بين واشنطن وطهران في منطقة الخليج.

وأكدت مصادر أخرى أن الولايات المتحدة استهدفت بالفعل ناقلات نفط إيرانية خلال الأيام الماضية، في إطار تحركات عسكرية مرتبطة بالتوتر المتصاعد حول مضيق هرمز.

وكانت تقارير قد تحدثت عن إصابة ناقلة إيرانية على مسافة نحو 6 كيلومترات من جزيرة خارك، مع إجلاء أفراد طاقمها، دون ورود تقارير مؤكدة عن سقوط قتلى.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهة البحرية بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع استمرار التوتر بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لتجارة النفط العالمية.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن القوات الأمريكية عطلت ناقلة كانت متجهة إلى جزيرة خارك، فيما نشرت فوكس نيوز تقريرًا عن توسع الحملة البحرية الأمريكية ضد إيران.

وتثير الضربات على ناقلات النفط مخاوف متزايدة بشأن تداعيات التصعيد على أسواق الطاقة العالمية، خصوصًا مع استمرار التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران واحتمالات اتساع نطاق العمليات العسكرية في الخليج.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع هجمات حوثية واسعة استهدفت مدنًا ومنشآت نفطية في جنوب السعودية، ما يزيد من الضغوط على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.