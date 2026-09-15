الدوري المصري.. زيزو يفتتح التهديف للأهلي أمام أبوقير للأسمدة

أحرز أحمد سيد زيزو هدف الاهلي الاول في شباك أبوقير للاسمدة، في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد القاهرة في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الاهلي في الدقيقة 16.

استلم أشرف بنشرقي الكرة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ومن ثم مررها لسفيان بنجديدة الذي مررها الى أحمد سيد زيزو في منطقة الجزاء ومن ثم مر وسدد كرة قوية أرضية سكنت يسار المرمى.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق وهادي رياض وياسين مرعي وكريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية وعمر الساعي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أشرف داري وطاهر محمد وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وتوفيق محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير.