مينا ماهر: الزمالك بدأ الموسم بشكل رائع.. ونسعى للوصول للنقطة 13 أمام غزل المحلة

أكد مينا ماهر أن مواجهة الزمالك أمام غزل المحلة خارج ملعبه لن تكون سهلة، خاصة أن مباريات المحلة دائمًا ما تكون صعبة على الفرق الكبيرة بسبب أجواء الملعب وصعوبة المنافسة.

الزمالك

وقال مينا ماهر: «المباريات اللي زي غزل المحلة دي خارج الأرض وعلى ملعب زي المحلة بتكون رخم جدًا للفرق الكبيرة اللي زي الزمالك»، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض حقق بداية مميزة في الموسم رغم التعادل أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى.

وأضاف: «الزمالك عمل بداية موسم ولا أروع، البداية قدام الاتحاد كانت بتعادل، ولكن بعدها 3 انتصارات وقدرنا نجمع 10 نقاط»، مؤكدًا تطلعه لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة والوصول إلى النقطة رقم 13 في جدول المسابقة.