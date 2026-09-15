البيئة: مشروعات صرف صحي وصناعي للقضاء على مشكلة التلوث في بحيرة قارون

أكد عيد الراجحي مساعد وزيرة البيئة للدعم الفني، أنه تم رصد مؤشرات تلوث في بحيرة قارون منذ 10 سنوات وتم العمل على حصر مصادر التلوث .

وقال عيد الراجحي في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك توجيهات لبذل كافة الجهود لإعادة التوازن البيئي في بحيرة قارون ".

وتابع عيد الراجحي :" كان هناك أزمات تلوث في بحيرة قارون وهو امر معلوم بالنسبة لوزارة البيئة ".

واكمل عيد الراجحي :" شكاوى الصيادين بسبب نسب التلوث في بحيرة قارون حقيقية "، مضيفا:" يتم تنفيذ مشروعان في مسار الصرف الصحي لتنفيذ 10 محطات صرف صحي في بحيرة قارون ويتم افتتاح اول محطة في ديسمبر المقبل ". "

ولفت عيد الراجحي :" مشروعات حياة كريمة يتم تنفيذها في مركزين بمحافظة الفيوم وسيتم إنشاء 8 محطات صرف صحي وبالتالي سيتم تغطية محافظة الفيوم بالصرف الصحي ".

وتابع عيد الراجحي :" الصرف الصناعي يتسبب في جزء من التلوث داخل بحيرة قارون ومعدلات تنفيذ مشروع الصرف الصناعي 71 % ويتم تسليمه في يناير 2027 ".

