قبل وصولهما لحفل الزفاف .. مصرع شابين في انقلاب موتوسيكل بطريق بحيرة قارون

كانا في طريقهما إلى حفل زفاف، يحملان في خطواتهما فرحة مناسبة ينتظرانها، لكن الطريق كان لهما موعد آخر. دقائق قليلة تحولت خلالها الرحلة العادية إلى مأساة، بعدما انقلبت الدراجة النارية التي يستقلها شابان بطريق بحيرة قارون السياحي، لتنتهي حياتهما قبل أن يصلا إلى وجهتهما.

لقي شابان مصرعهما إثر انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» بالقرب من مدخل قرية السعيدية التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، أثناء توجههما إلى حفل زفاف بمنطقة بحيرة قارون.

بلاغ عن حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق بحيرة قارون السياحي، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة أن الدراجة النارية التي كان يستقلها الشابان تعرضت للانقلاب، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة أودت بحياتهما.

من فرحة الزفاف إلى صدمة الرحيل

وكشفت التحريات الأولية أن الشابين كانا في طريقهما لحضور حفل زفاف بمنطقة بحيرة قارون، إلا أن رحلتهما لم تكتمل، بعدما وقع الحادث بالقرب من مدخل قرية السعيدية، لتتبدل فرحة الانتظار بصدمة الرحيل.

لم يكن أحد من أسرتيهما ينتظر في تلك اللحظات سوى عودتهما، بينما كانت الوجهة حفلًا ولقاءً وفرحة، لكن خبر الحادث سبق عودتهما، وحمل معه وجعًا لا يشبه أي خبر آخر.

نهاية مؤلمة للطريق

جرى نقل جثماني الشابين إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.