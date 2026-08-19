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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أشعل النار في زنزانته .. وفاة شاب مصري داخل سجن في إيطاليا

سجن في إيطاليا
سجن في إيطاليا
القسم الخارجي

أفادت وكالة نوفا الإيطالية بوفاة شاب مصري داخل سجن بوردينوني، أمس الأول الاثنين بعد ما أشعل النار في زنزانته التي كان يتواجد فيها بمفرده.

وأوضحت وكالة نوفا، أن الشاب المصري البالغ من العمر 19 عامًا، توفى بعد ذلك بوقت قصير في المستشفى، حيث أغلق باب زنزانته بكرسي وقت اندلاع الحريق الذي جرى إخماده من قبل شرطة السجن باستخدام طفايات الحريق.

وأوضح الوكالة الإخبارية الإيطالية، أنه تم إخلاء الطابق الأول من السجن، وعاد النزلاء إلى زنازينهم بعد وصول رجال الإطفاء إلى مكان الحادث لتطهير المنطقة. 

واستجابت ثلاث فرق إطفاء، إلى جانب الكارابينيري والمُسعفين الطبيين من 118، إلى مكان الحادث.

وفاة شاب مصري سجن في إيطاليا سجن بوردينوني طفايات الحريق

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