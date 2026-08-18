البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص

حصل موقع «صدى البلد» على مستند يتضمن أقوال إبراهيم رفاعي فرد الأمن في البلاغ المقدم ضد ناصر ماهر، لاعب نادي بيراميدز، والذي اتهمه فيه بالاعتداء عليه وإحداث إصابته.

أقوال المجني عليه

وجاءت أقوال فرد الأمن في محضر الاستجواب على النحو التالي:

س: ما تفاصيل بلاغك؟

ج: اللي حصل إني كنت واقف أمن على البوابة الخلفية لكمبوند لاك فيو، وجدت 3 أشخاص بيشتمو في الأستاذ محمد عبدالحميد نجاتي، فذهبت للوقوف معه، فقام واحد منهم ودفعني بقوة وأحدث إصابتي.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل حوالي الساعة خمسة ونص عند البوابة الخلفية من كمبوند لاك فيو.

س: أمام من حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل قدام الناس.

س: ما الضرر الواقع عليك؟

ج: تم إحداث ورم وكدمات في الذراع الأيمن.

س: ما صلتك بالمشكو في حقه؟

ج: لا توجد صلة.

س: هل يوجد خلافات سابقة بينكم؟

ج: لا.

س: هل تتهم المشكو في حقه بشيء؟

ج: نعم أتهمه بإحداث إصابتي في ذراعي الأيمن.

س: ما اسم وعنوان المشكو في حقه؟

ج: ناصر ماهر عبدالحميد ويقيم في عمارة 88 شقة 11 كمبوند لاك فيو.

س: ما قصدك من أقوالك؟



ج: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.

الحكم والقبض على ناصر ماهر

وتأتي هذه الأقوال ضمن أوراق القضية التي صدر فيها حكم قضائي ضد ناصر ماهر، حيث حصل «صدى البلد» كذلك على مستند الحكم الصادر من محكمة القاهرة الجديدة الجزئية في القضية رقم 403 لسنة 2023 جنح التجمع الأول.

وتضمن منطوق الحكم: «حكمت المحكمة غيابيًا: بحبس المتهم ستة أشهر».

وعلى خلفية الحكم القضائي الصادر ضده، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ناصر ماهر، لاعب نادي بيراميدز، لتنفيذ الحكم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم وفقًا للقانون.