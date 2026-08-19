مُحلّلة رياضية: محمد صلاح أفضل لاعب جاء في تاريخ الدوري الإنجليزي .. فيديو

اعتبرت جاسمين خالد، المحللة الرياضية، أن النجم المصري محمد صلاح هو أفضل لاعب جاء في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك لما قدمه من مسيرة مع نادي ليفربول.

وقالت جاسمين خالد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «بدأت قصتي مع الكرة من الشعر بعد ما ألفت قصيدة تحكي قصة بداية صلاح من نجريج وصولًا لطريق المجد في ليفربول، والقصيدة اختتمت مع عمر مرموش».

وقالت جاسمين خالد إنه «بالنسبة لي محمد صلاح هو أفضل لاعب جاء في تاريخ الدوري الإنجليزي وهذا ليس تحيزًا لصلاح».

وأشارت جاسمين خالد إلى أن عمر مرموش ظهر بشكل جيد في مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية رغم الضغوطات التي تعرّض لها بسبب مستواه مع منتخب مصر في كأس العالم.

وحول رأيها في تولي الإيطالي إنزو ماريسكا تدريب مانشستر سيتي، قالت جاسمين خالد: «لست متفاءلة بماريسكا، رغم أنه أحد تلاميد جوارديولا وحقق كأس العالم للأندية مع تشيلسي، ولا أعتقد أنه سيحقق ما حققه بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي».

وحول توقعها لبطل الدوري الإنجليزي، رأت جاسمين أن أرسنال هو المرشح الأكبر للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد، وأكثر فريق يمكن أن يُنافسه هو تشيلسي لأن الفريق مثقل بالنجوم.