كيف اختار الإسكندر الأكبر موقع الإسكندرية؟ خبيرة تراث تكشف التفاصيل

كشفت فاتن صلاح سليمان، عضو هيئة خبراء التراث العربي واتحاد الأثريين، عن أهم وأبرز المحطات في تاريخ الإسكندرية، مؤكدة أن المدينة احتلت مكانة مميزة منذ نشأتها، وكانت محاطة بالأسوار وتضم بوابات خاصة.

وقالت فاتن صلاح، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة اخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الإسكندر الأكبر لفت انتباهه موقع منطقة كرموز، التي كانت آنذاك قرية للصيادين، فاختارها لإقامة المدينة، لتصبح الإسكندرية لاحقًا مركزًا مهمًا للملاحة والتجارة، وتمتاز بوجود ميناءين شرقي وغربي.

أقدم شوارعها

وأشارت إلى أن كورنيش الإسكندرية استغرق نحو 10 سنوات في إنشائه، بينما احتفظت بعض شوارع المدينة بطابعها التاريخي حتى اليوم، ومن أبرزها شارع فؤاد، الذي يعد من أقدم شوارعها.