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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كاميرات الرجوع للخلف تتسبب في استدعاء 21 مليون سيارة

كاميرات السيارات الخلفية
كاميرات السيارات الخلفية
عزة عاطف

أظهر تحليل لبيانات الهيئة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية (NHTSA) إعلان شركات السيارات عن استدعاء نحو 21 مليون سيارة بسبب مشاكل في كاميرات الرجوع للخلف منذ إقرار فرضها إجباريًّا قبل 8 سنوات. 

ويرتفع هذا الرقم إلى نحو 28 مليون مركبة عند إضافة الحافلات الصغيرة والمركبات الترفيهية، مما يسلط الضوء على تزايد أزمات الموثوقية في تقنيات السيارات الحديثة.

أسباب الأعطال والتعقيد البرمجي في الشاشات

أوضح التحليل الصادر عن شبكة "بلومبرغ" (Bloomberg) أن عدسات الكاميرات نفسها نادرة التلف، بينما تكمن الأزمة الحقيقية في البرمجيات المعقدة والأسلاك الموصلة ووحدات المعالجة المركزية داخل أنظمة الترفيه المتكاملة. 

وسجلت الهيئة نحو 2000 شكوى رسمية من الملاك، تنوعت بين ظهور شاشات سوداء متوقفة، أو تجمد الصورة، أو عرض مشاهد مصورة سابقة بدلاً من البث المباشر الميداني لما يجري خلف السيارة أثناء الرجوع للخلف.

إحصاءات الاستدعاءات وتوجهات الشركات المصنعة

شهد عام 2025 وحده استدعاء نحو 5.84 ملايين سيارة، بينما سجل النصف 1 من عام 2026 استدعاء 2.93 مليون سيارة أخرى. 

وتتصدر شركات مثل فورد وستيلانتيس وفولكس فاجن وهوندا قائمة الاستدعاءات المرتبطة بهذه التقنية؛ حيث أعلنت ستيلانتيس مؤخرًا عن استدعاء أكثر من 848000 سيارة من طرازات جيب ودودج ورام وكرايسلر بسبب عطل برمجي في الراديو يمنع ظهور صورة الكاميرا. 

وتتزايد أهمية هذه المعالجات مع اتجاه شركات لتصميم سيارات تعتمد كليًا على الكاميرات الرقمية دون زجاج خلفي تقليدي مثل "بولستار 4" (Polestar 4)، مما يفرض على الصانعين تطوير موثوقية هذه الأنظمة لتجنب مخاطر الحوادث.

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