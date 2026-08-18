فيرفون تطلق هاتفها المعياري Fairphone 6+ في السوق الأمريكية بسعر 649 دولارا

أطلقت شركة "فيرفون" (Fairphone) الهولندية هاتفها الذكي الجديد "Fairphone 6+" رسمياً في السوق الأمريكية بسعر 649 دولاراً، ليمثل أول طرح تجاري مباشر لأجهزة الشركة داخل الولايات المتحدة عبر متجر "أمازون" وموقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع The Verge التقني.

التوفر في السوق الأمريكية والتوافق مع شبكات الاتصال

أوضح التقرير أن وصول هاتف "Fairphone 6 Plus" إلى الأسواق الأمريكية يشكل محطة بارزة في خطط التوسع الدولي للشركة، حيث كان يقتصر حصول المشترين في أمريكا سابقاً على استيراد نسخ معدلة عبر وسيط طرف ثالث وبنظام تشغيل خالٍ من حزمة خدمات جوجل.

وتطرح الشركة الهاتف بنسخة غير مقفلة (Unlocked) تعمل بنظام "أندرويد 16" القياسي المكتمل بالخدمات الرسمية، مع توافق كامل مع شبكتي الاتصال "T-Mobile" و"AT&T". كما يتوفر الهاتف في المملكة المتحدة بسعر 569 جنيهاً إسترلينياً وفي أسواق الاتحاد الأوروبي بسعر 649 يورو.

ترقيات المعالج والذاكرة ومعدلات سرعة الأداء

أشار المصدر إلى تزويد الهاتف بمعالج كوالكوم الحديث "Snapdragon 7s Gen 4"، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت من طراز "DDR5" للمرة الأولى في هواتف الشركة، مما يمنح الهاتف سرعة أكبر في تشغيل التطبيقات والتنقل بينها بنسبة تصل إلى 24%، وتحسيناً في كفاءة تعدد المهام بنسبة 20% مقارنة بالإصدار السابق. ويحتوي الهاتف على سعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية "MicroSD" حتى سعة 2 تيرابايت.

مواصفات الشاشة ومنظومة الكاميرات والتصميم المعياري

بيّن تقرير موقع The Verge أن الهاتف يضم شاشة من نوع "LTPO OLED" قياس 6.31 بوصة بمعدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز ومحمية بزجاج "Gorilla Glass 7i".

وتضم منظومة التصوير كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر "Sony LYTIA-700C" مدعومة بتقنية التثبيت البصري (OIS)، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

كما يحافظ الهاتف على فلسفة التصميم المعياري القابل للإصلاح المنزلي، متضمناً 12 قطعة قابلة للاستبدال باستخدام مفك براغي تقليدي، تشمل الشاشة والبطارية ومنفذ "USB-C" ووحدات الكاميرا.

البطارية وسياسة الدعم البرمجي طويل الأجل والبيئة

ذكرت المصادر التقنية أن الهاتف يعتمد على بطارية قابلة للإزالة بسعة 4415 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط وتكفي حتى 53 ساعة من الاستخدام.

وتوفر الشركة ضماناً شاملاً يمتد لخمس سنوات مع التزام بتقديم تحديثات برمجية وأمنية مستمرة حتى عام 2033 تضمن 6 ترقيات رئيسية لنظام أندرويد. ويتوفر الهاتف بثلاثة خيارات من الألوان تشمل الأزرق الكوبالتي (Cobalt Blue)، والأخضر (Forest Green)، والأسود (Horizon Black)، مع تصنيعه من مواد معاد تدويرها ومستدامة بنسبة تتجاوز 50% من إجمالي وزن الجهاز.