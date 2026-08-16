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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أمازون تطرح حاسوبًا لوحيًا بنظام أندرويد 15 بسعر 75 دولارًا

نظام أندرويد 15
نظام أندرويد 15
احمد الشريف

طرحت منصة التجارة الإلكترونية "أمازون" عرضاً تخفيضياً على جهاز "ZZB Android 15 2-in-1 Laptop and Tablet"، الذي يجمع بين إمكانيات الحاسوب المحمول والجهاز اللوحي في تصميم هجين متكامل، حيث يتوفر الجهاز بسعر يبلغ 75 دولاراً أمريكياً، وذلك وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع TheStreet المتخصص.

سعة الذاكرة ومواصفات التخزين الفائقة 

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب آدم ريدر، أن جهاز "ZZB" يشتمل على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) مدمجة بسعة 18 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية (ROM) تبلغ 128 جيجابايت. 

كما يتيح الجهاز إمكانية توسيع مساحة التخزين عبر منفذ بطاقات الذاكرة الخارجية (SD Card) لتصل إلى 2 تيرابايت، وهي سعة تعادل ضعف ما توفره الغالبية العظمى من الأجهزة اللوحية المنافسة في السوق، مما يسهل تشغيل المهام المتعددة بكفاءة وسلاسة.

نظام التشغيل وميزات الذكاء الاصطناعي 

كشف المصدر عن تزويد الجهاز بمعالج قوي يسمح بتشغيل برامج وتطبيقات متعددة في الوقت نفسه دون مواجهة مشكلات البطء أو التوقف المفاجئ.

ويعمل هذا الحاسوب بنظام التشغيل "أندرويد 15" المتقدم، والذي يتميز بواجهة مستخدم سهلة، فضلاً عن احتوائه على وظائف مدمجة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إدارة وتنظيم المهام المختلفة.

مواصفات الشاشة والتجهيزات الصوتية والمرئية 

بيّن تقرير موقع TheStreet  أن الجهاز يضم شاشة لمسية عالية الدقة من نوع "IPS HD" بقياس 10.1 بوصة، تمنح المستخدمين تجربة عرض واضحة. 

كما تم تجهيز الجهاز بكاميرا مزدوجة ومكبرات صوت بنظام الاستريو لتوفير تجربة صوتية ومرئية متكاملة أثناء إجراء المكالمات أو متابعة الوسائط المتعددة.

حزمة الملحقات وخيارات الاستخدام والألوان 

أشار التقرير إلى أن التصميم المزدوج يتيح استخدام الجهاز كحاسوب محمول للعمل أو كجهاز لوحي للترفيه. ويأتي العرض مرفقاً بحزمة ملحقات تشمل غطاء حماية مزوداً بحامل مدمج، وفأرة لاسلكية، ولوحة مفاتيح لاسلكية، إلى جانب قلم ذكي (Stylus)، كما يتوفر الطراز في ثلاثة خيارات مختلفة من الألوان.

تقييمات المستخدمين على متجر أمازون 

نقل التقرير انطباعات المشترين عبر منصة أمازون، حيث وصف المستخدمون الجهاز بأنه "سريع". 

وأوضح أحد المشترين في تقييمه أنه يعد "جهازاً لوحياً ممتازاً للاستخدام اليومي"، مضيفاً: "أنا معجب تماماً بهذا الجهاز؛ فالشاشة مذهلة وتوفر مرئيات واضحة ومفعمة بالحيوية، كما يبرز في أداء المهام المتعددة بسلاسة، ويبدو متيناً وبجودة تصنيع عالية".

أمازون Laptop tablet ZZB

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