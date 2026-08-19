وفاة عريس بعد 3 أيام من زفافه ونقل زوجته للمستشفى في طوخ بالقليوبية

شهدت قرية السفاينة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، بعد وفاة شاب يُدعى أحمد جمال، عقب مرور 3 أيام فقط على زفافه، فيما جرى نقل زوجته إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وقال أحد أهالي القرية إن أسرة العروسين فوجئت بهما داخل مسكن الزوجية في حالة إغماء، وعلى الفور جرى نقلهما إلى المستشفى، إلا أن العريس لفظ أنفاسه الأخيرة، بينما تتلقى زوجته الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الأجهزة المعنية فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق لكشف حقيقة ما حدث وملابساته.

وتسود حالة من الحزن بين أهالي القرية عقب وفاة الشاب، خاصة أن الواقعة جاءت بعد أيام قليلة من احتفاله بزفافه.