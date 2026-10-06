أسقطت علم إسرائيل على الأرض.. هجوم كبير ضد نائبة فرنسية بالبرلمان الأوروبي

تواجه النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن، المنتمية إلى حزب فرنسا الأبية اليساري، انتقادات جديدة، بعد اتهامها هذه المرة بإسقاط العلمين الإسرائيلي والأوروبي خلال معرض أقيم في البرلمان الأوروبي لإحياء ذكرى 7 أكتوبر 2023.

وستضطر النائبة الفرنسية إلى تقديم توضيحات أمام رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، التي ستقرر ما إذا كانت ستُفرض عليها عقوبة تأديبية من عدمه، وفقًا لما أفاد به مصدر برلماني.

وكانت ميتسولا أكدت أنها تتعامل مع هذه الاتهامات بمنتهى الجدية.

وقالت ميتسولا أمام البرلمان الأوروبي إن أحد أعضاء المجلس ظهر في تسجيل مصور وهو على ما يبدو يلحق أضرارًا بمعرض لإحياء ذكرى 7 أكتوبر.

وأضافت أن البرلمان يتعامل مع القضية بمنتهى الجدية، وأن جميع الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها قيد التنفيذ، بما في ذلك احترام حق الشخص المعني في الاستماع إلى أقواله.

من جانبها، قالت متحدثة باسم البرلمان الأوروبي إن الواقعة المشار إليها تم رصدها، وتخضع حاليًا للتحليل من جانب أجهزة البرلمان الأوروبي.

وكان مكتب ريما حسن قدم بالفعل توضيحاته بشأن الواقعة بعد حدوثها بفترة وجيزة، بحسب ما أفاد به مكتبها.

وأوضح مكتبها أنه عند مغادرة ريما حسن موقع المعرض، قامت بنزع العلم الإسرائيلي من الحامل الخاص به، بينما سقط علم الاتحاد الأوروبي، الذي كان مثبتًا على الحامل نفسه، عن طريق الخطأ نتيجة اختلال التوازن، وأكد مكتبها أنه لم يتم تدنيس أي من العلمين أو إتلافهما.

وأضاف أن هذا التصرف يأتي في إطار إدانة ما وصفه بالإبادة الجماعية المستمرة التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أن التصرف لم يكن يستهدف بأي حال الأشخاص الذين أقيمت الفعالية لذكراهم.

وكان عضو البرلمان الأوروبي اليميني فرانسوا كزافييه بيلامي قال مساء الاثنين إن ريما حسن أسقطت العلم الأوروبي والعلم الإسرائيلي، معتبرًا أن ذلك يمثل، من وجهة نظره، شكلًا من أشكال التواطؤ مع من يسعون، بما في ذلك داخل أوروبا، إلى إعادة نشر الكراهية المعادية للسامية التي شهدتها أسوأ فترات تاريخ القارة.

وقال بيلامي إن الواقعة حدثت خارج قاعة البرلمان الأوروبي التي استضافت فعالية لإحياء ذكرى 7 أكتوبر، مستندًا في روايته إلى شهادات أشخاص كانوا حاضرين في المكان.

من جانبها، قالت النائبة الأوروبية ناتالي لوازو عبر حسابها على منصة إكس إن مانون أوبري كانت تحاول في وقت سابق من اليوم إعطاءها دروسًا في مكافحة معاداة السامية، بينما قامت ريما حسن مساءً، بحسب اتهامها، بالدوس على العلم الإسرائيلي داخل البرلمان الأوروبي، معتبرة أن ذلك حدث عشية ذكرى 7 أكتوبر، وانتقدت حزب فرنسا الأبية بشدة.

كما طرحت النائبة الأوروبية عن حزب الجمهوريين سيلين إيمار رواية أكثر خطورة، إذ قالت إن ريما حسن شوهدت وهي تدوس على العلمين وتلحق أضرارًا بهما، معتبرة أن حزن الأبرياء تحول بالنسبة إليها إلى مجرد وسيلة لاستعراض إعلامي، ومضيفة أن هذه التصرفات، بحسب رأيها، تمس القيم والهوية الأوروبية.

من جانبه، دان النائب الأوروبي فابريس ليجيري، الرئيس السابق لوكالة فرونتكس وعضو حزب التجمع الوطني، الواقعة، معتبرًا أن حزب فرنسا الأبية يحول حتى ذكرى 7 أكتوبر إلى ساحة للاستفزاز.

وطالب رئيس حزب الجمهوريين والمرشح للانتخابات الرئاسية، برونو ريتايو، جان لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، بمعاقبة النائبة، متهمًا الحزب بالصمت، ومعتبرًا أن ذلك يكشف، بحسب وصفه، عن انتشار معاداة السامية داخله.

وقال ريتايو إن ريما حسن أساءت إلى نفسها مجددًا بإلقائها على الأرض العلمين الإسرائيلي والأوروبي الموجودين ضمن المعرض المخصص لتكريم قتلي 7 أكتوبر في إسرائيل.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية إنه يأمل أن تتمكن فعاليات إحياء الذكرى من الانعقاد في أفضل الظروف الممكنة، مع التذكير بأن 51 مواطنًا فرنسيًا فقدوا حياتهم خلال الهجوم.

وأضاف أن الاتهامات الموجهة إلى نائبة في البرلمان الأوروبي تابعة لحزب فرنسا الأبية، والتي تفيد بأنها ألحقت أضرارًا بمعرض في البرلمان الأوروبي مخصص لذكري7 أكتوبر، إذا ثبتت صحتها، فإنها تستوجب فرض عقوبات صارمة ورادعة من جانب البرلمان الأوروبي.