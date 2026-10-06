محافظ بورسعيد يستجيب لسيدة سبعينية تستغيث من مرض حفيدها المصاب بشلل دماغي

استجاب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على الفور لاستغاثة سيدة سبعينية بشأن حفيدها حسين علاء (24 عامًا) المصاب بشلل دماغي، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم بمنطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور.

وناشدت السيدة المحافظ خلال الجولة حول الظروف الصحية لحفيدها، في ظل تعذر حصوله على الرعاية التي تتناسب مع حالته الصحية، إلى جانب الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها الأسرة

محافظ بورسعيد يترجم استغاثتها إلى قرارات عاجلة: ويؤكد استمرار دعمه للحالات الإنسانية المستحقة

وخلال جولته الميدانية، التقى محافظ بورسعيد بالسيدة، واستمع إلى استغاثتها وشكواها، ولم يكتفِ بالاستماع إليها، بل اصطحبها إلى منزل الأسرة للوقوف على الحالة على الطبيعة، ومتابعة وضع حفيدها والتعرف على احتياجات الأسرة ميدانيًا.

وعلى الفور، وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون بصرف مساعدة مالية عاجلة للسيدة، دعمًا لها ولأسرتها ومساندةً لها في مواجهة أعبائها المعيشية.

كما وجه المحافظ هيئة الرعاية الصحية بسرعة إجراء الكشف الطبي على الحفيد داخل المنزل، مع توفير أطباء متخصصين في المخ والأعصاب لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتقييم حالته الصحية وتحديد احتياجاته العلاجية والطبية، بما يضمن حصوله على الرعاية المناسبة.

هذا و وصل الفريق الطبي لمنزل المريض لتوقيع الكشف عليه ، وفي استجابة مباشرة للظروف المعيشية للأسرة، أصدر محافظ بورسعيد توجيهاته أيضًا بتغيير أثاث منزل الأسرة، مراعاةً لظروف السيدة وأسرتها، والعمل على تحسين البيئة السكنية وتوفير مسكن أكثر ملاءمة لهم.

وتعكس هذه الاستجابة حرص محافظ بورسعيد على التفاعل المباشر مع المواطنين، وسرعة التعامل مع الاستغاثات والحالات الإنسانية، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، من خلال المتابعة الميدانية واتخاذ قرارات عاجلة تستهدف توفير الدعم والرعاية اللازمة لهم