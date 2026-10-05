نقلة حضارية جديدة في حدائق بورسعيد .. تطوير شامل لحديقتي الأمل وسعد زغلول

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل بنطاق حي المناخ، إلى جانب متابعة أعمال تطوير حديقة سعد زغلول بحي العرب، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالحدائق والميادين والمساحات الخضراء، وتحسين الصورة البصرية وإتاحة متنفسات حضارية للمواطنين

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ والمهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب و المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات

وتابع المحافظ مستجدات الأعمال بحديقة الأمل، والتي تجاوزت نسبة تنفيذ أعمال التطوير بها 85%، حيث شهدت الحديقة أعمالًا موسعة لتطوير المسطحات الخضراء وزيادة أعمال اللاند سكيب، وتنفيذ ممرات جديدة، إلى جانب تركيب كراسي GRC وكنب كلاسيكي مطعم بالأعمال الحديدية والزخرفية، وتنفيذ برجولات ذات مساحات واسعة، بما يوفر أماكن ملائمة للجلوس والاستمتاع بالمساحات الخضراء.

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير حديقة الأمل بالمناخ بنسبة تنفيذ أكثر من 85%

كما تابع المحافظ استمرار أعمال تطوير حديقة سعد زغلول بحي العرب، والمقامة على مساحة نحو 11 ألف متر مربع، موجهًا بأن تستهدف أعمال التطوير تعظيم الاستفادة من المساحات الخضراء ورفع كفاءة جميع عناصر الحديقة، بما يجعلها متنفسًا حضاريًا يليق بالمواطنين

وأكد المحافظ على تخصيص أفراد أمن و إدارة داخل كل حديقة للحفاظ على أعمال التطوير و متابعتها وصيانة متكاملة لها، وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على الحفاظ الكامل على الأشجار القائمة، مع زيادة أعداد الأشجار والتوسع في أعمال التشجير وزراعة أشجار البونسيانا والأكاسيا وإضافة أنواع جديدة، إلى جانب رفع كفاءة البرجولات والمقاعد

وتابع المحافظ تنفيذ شبكة ري أوتوماتيكية متكاملة بحديقة سعد زغلول، وزراعة الأرضية بأجود أنواع النجيلة المقاومة للعوامل الجوية، مؤكدًا ضرورة تنفيذ جميع الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن الحفاظ على المسطحات الخضراء واستدامتها.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الحدائق تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة ورفع كفاءة الحدائق والميادين والمساحات الخضراء، مشددًا على تكثيف معدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع استمرار أعمال النظافة والصيانة والتنسيق الحضاري، بما يضمن ظهور الحدائق والميادين في أفضل صورة أمام المواطنين