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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة القطاع الثاني من شارع عبد الرحمن شكري بحي الضواحي

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة بروتكس بالضواحي
محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة بروتكس بالضواحي
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في  جولته الميدانية اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة القطاع الثاني من شارع عبد الرحمن شكري بحي الضواحي، وذلك في إطار متابعة مستجدات أعمال التطوير الجارية بمختلف مناطق المحافظة، والارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للطرق والشوارع.

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد الشناوي رئيس حي الضواحي، 
وعدد من الجهات التنفيذية، وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون الأعمال والتي تشمل أعمال الأسفلت ورفع كفاءة الطريق والأرصفة

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة بروتكس بالضواحي

ووجه المحافظ بتغطية محيط الشارع بالمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة وتطوير الجزر الوسطى، بما يحقق تكاملًا بين أعمال التطوير وتحسين الصورة البصرية للشارع

كما تابع محافظ بورسعيد مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة بروتكس بحي الضواحي، والتي تشمل توسعة الأرصفة، ورصف الطرق، وصب البلدورات وتنفيذ أعمال الإنترلوك، وإنشاء بالوعات لتصريف مياه الأمطار، وتركيب أعمدة إنارة وكشافات حديثة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين البيئة العمرانية بالمنطقة

واطلع المحافظ على نسب تنفيذ الأعمال بمنطقة بروتكس، ووجه بسرعة استكمالها وفق المخطط الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمنطقة بورتكس، مؤكدًا استمرار أعمال النظافة الدورية ورفع المخلفات بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير، بما يحافظ على المظهر الحضاري ويحقق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار المحافظة في تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة المناطق السكنية والطرق والمرافق والخدمات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري لمختلف أحياء بورسعيد

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