وزير الداخلية الأسبق: الإخوان كانوا وراء أحداث مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد

كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل ما حدث في أحداث بورسعيد التي وقعت عقب مباراة المصري والأهلي في 1 فبراير 2012.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع عبر «صدى البلد»، إن الإجراءات الأمنية في أحداث بورسعيد 1 في أحداث بورسعيد يوم 1 فبراير 2012 كانت على أكمل وجه، وكلمت اللواء عصام الدين، مدير أمن بورسعيد في ذلك الوقت، قلت له: «ألغي الماتش أو أنقله أو العب في ملعب تاني»، قال: «هنلعب إن شاء الله في بورسعيد».

وأضاف: «أخبرته بتشكيل لجنة وتكون من الأمن العام والأمن الوطني والمباحث الجنائية والأمن المركزي، كل هؤلاء يجتمعوا لدراسة الموقف بكل أبعاده، كل اللجنة دي قالت هنلعب في بورسعيد».

وأوضح: «مفيش أي مبرر للي حصل خالص، لأن المصري بيلعب على أرضه وكسبان الأهلي 2-0، وهنا جاء عنصر المفاجأة، وكل شخص بيقفز من مكانه وتفاجأت القوات بما يحدث، ولكن الدراسات والقوات كانت موجودة، ولكن المسؤولين هناك هما اللي قالوا نلعب».

وتابع: «أحداث بورسعيد وحالة الهيجان اللي حصلت كانت الإخوان وراها، مسكنا كل اللي اشتركوا في أحداث الشغب في 2013، كنت أنا خرجت، الإخوان راحوا اقتحموا سجن بورسعيد لخروج الإرهابيين والمتورطين في أحداث بورسعيد، وهنا ربطنا الخيوط، وبعض نواب بورسعيد كان ليهم دور ضالع في هذه الأحداث».