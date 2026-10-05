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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الداخلية الأسبق: محمد مرسي كان على علم بوصول كميات كبيرة من الوقود إلى سيناء

اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق
اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق
البهى عمرو

أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، أن سيناء كانت ممتلئة بالعناصر الإرهابية من كل مكان، مشيرًا إلى أن الحدود كانت تتولى تأمينها المخابرات الحربية، وكان يتم ضبط أسلحة قادمة من ليبيا.

وأضاف وزير الداخلية الأسبق، خلال حوار مع الإعلامي مصطفى بكري، في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأسلحة التي كان يتم ضبطها كانت جديدة وبأوراقها، ومن بينها قواعد مدافع ورشاشات.

وأوضح أن أجزاء من الأسلحة كان يتم ضبطها، بينما كانت أجزاء أخرى تتجه إلى سيناء.

وأشار إلى أن البترول والكميات الأكبر من البنزين كانت تذهب إلى سيناء، ومحمد مرسي كان على علم بذلك.

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