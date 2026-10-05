23 ألف مسجون هربوا.. وزير الداخلية الأسبق يكشف سرًا عن اقتحام السجون

أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، أن عمليات اقتحام السجون بدأت عقب ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن عمليات الاقتحام بدأت صباح يوم 29 يناير.

وأضاف وزير الداخلية الأسبق، خلال حوار مع الإعلامي مصطفى بكري، في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عمر سليمان أبلغه بوجود أشخاص دخلوا عبر الحدود، ومن بينهم عناصر من حماس وحزب الله.

وأوضح أن الأشخاص الذين دخلوا عبر الحدود قاموا بتهريب عدد من المساجين، وكانوا يعلمون أماكن السجون، مشيرًا إلى أنه في ذلك التوقيت كان الطريق الصحراوي ممتلئًا ببدل المساجين الزرقاء.

وأشار إلى أن من بين المساجين الذين تم تهريبهم محمد مرسي وسعد الكتاتني، مضيفًا أن الإخوان بدأوا في مهاجمة أقسام الشرطة، وأن اقتحام 5 سجون أسفر، عن خروج نحو 23 ألف مسجون.