محافظ بورسعيد يقرر توقيع غرامة نصف مليون جنيه على شركة النظافة

استدعى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مسؤولي شركة النظافة خلال جولته الميدانية اليوم بعدد من المناطق

وأعرب عن استيائه من مستوى النظافة بعدد من المناطق، في ضوء ما تم رصده من ملاحظات خلال الجولة الميدانية، مؤكدًا ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق المستهدف من أعمال النظافة

ووجه محافظ بورسعيد بتوقيع غرامة مالية قدرها نصف مليون جنيها على شركة النظافة، نتيجة الملاحظات التي تم رصدها بشأن مستوى النظافة بعدد من المناطق، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعدلات الأداء المحددة وعدم السماح بأي تقصير في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد يقرر توقيع غرامة مالية قدرها نصف مليون جنيهٱ على شركة النظافة بسبب تدني مستوى الأداء في بعض المناطق

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة، مع زيادة معدلات المرور والمتابعة الميدانية، وسرعة التعامل مع أي تجمعات للمخلفات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والمناطق السكنية.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال النظافة تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، موجهًا مسؤولي الشركة بضرورة تلافي كافة الملاحظات التي تم رصدها خلال جولة اليوم، وتحسين مستوى الأداء والالتزام الكامل بمعدلات النظافة المطلوبة، مع استمرار المتابعة والمحاسبة لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطنين