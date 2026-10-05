أقامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، حفل تكريم المعلمين المشاركين في مسابقة "100 معلم متمكن مبدع" في نسختها الثالثة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية نائبًا عن الأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم، والأستاذ وليد أبو زيد مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين ببورسعيد، إلى جانب عدد من قيادات التعليم وأعضاء لجنة التقييم والمشاركين في المسابقة.

في يوم المعلم تعليم بورسعيد يكرم المشاركين في مسابقة "100 معلم متمكن مبدع"

وشهدت المسابقة مشاركة 56 معلمًا ومعلمة، تقدموا بـ 28 مشروعًا، بما عكس تنوع الأفكار والممارسات التعليمية المقدمة، وما يمتلكه معلمي بورسعيد من خبرات وقدرات على الابتكار والتطوير، في إطار المساعي الرامية إلى دعم الممارسات التعليمية المتميزة وإبراز التجارب التي يمكن الاستفادة منها داخل البيئة التعليمية.

وتأتي المسابقة التي تنظمها الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين التابعة للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار الاهتمام بدعم المعلمين وتشجيعهم على تطوير ممارساتهم المهنية وتحويل الأفكار والمبادرات التعليمية إلى مشروعات وتجارب قابلة للتطبيق والاستفادة.

وشهد الحفل تكريم لجنة التقييم، برئاسة الأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم، وعضوية مديري المراحل التعليمية والموجهين العموم، وفقًا لطبيعة كل مشروع، تقديرًا لما بذلوه من جهد في تقييم الأعمال والمشروعات المقدمة، بما أسهم في تحقيق أهداف المسابقة.

وتضمن الحفل كذلك تكريم منسقي الإدارات التعليمية، تقديرًا لدورهم في أعمال التواصل والمتابعة ودعم المعلمين المشاركين خلال مراحل المسابقة المختلفة.

وفي ختام الفعاليات، جرى تكريم المعلمين المشاركين في النسخة الثالثة من مسابقة "100 معلم متمكن مبدع"، احتفاءً بجهودهم وتقديرًا لما قدموه من مشروعات وتجارب تعليمية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، وتأكيدًا على أهمية دعم المعلم باعتباره محورًا رئيسيًا في تطوير العملية التعليمية.