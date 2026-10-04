نائب محافظ بورسعيد يترأس أعمال لجنة متابعة أعمال الرصف بطريق ستالينجراد

ترأس الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، أعمال اللجنة المشكلة لمتابعة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بمحور و طريق ستالينجراد بنطاق حي المناخ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة

لجنة فنية تضم حي المناخ ومديرية الطرق والنقل وكلية الهندسة وجهاز تعمير بورسعيد ونقابة المهندسين.. للتأكد من تنفيذ الأعمال

وضمت اللجنة ممثلي حي المناخ، ومديرية الطرق والنقل، وكلية الهندسة، ونقابة المهندسين.. وجهاز تعمير بورسعيد، حيث قامت اللجنة بالمرور الميداني على موقع الأعمال ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الرصف على الطبيعة

وتناولت أعمال اللجنة التأكد من مدى الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة في تنفيذ أعمال الرصف، ومراجعة مراحل التنفيذ وجودة الأعمال، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة في تنفيذ المشروع

وأكد نائب محافظ بورسعيد على أهمية استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية خلال مختلف مراحل التنفيذ، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات فنية، بما يسهم في رفع كفاءة طريق ستالينجراد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.