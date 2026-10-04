بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة فى بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بالسب ورشق منزله بالحجارة ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/ سبتمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان بور فؤاد ببورسعيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (ربة منزل ونجلها "مصابين بخدوش وجروح متفرقة")، وطرف ثان:(5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الأول بالسب ورشق منزلهما بالحجارة.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.