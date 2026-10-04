بيطري بورسعيد تحيل طبيبة وفني يعملان بجمع الكلاب الضالة للتحقيق

أحالت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد اللجنة المشكلة لجمع الكلاب الضالة إلى التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

ولم يوضح بيان طب بورسعيد البيطرى الرسمي الصادر عن مديرية الطب البيطري ببورسعيد أسباب إحالة اللجنة المشكلة للتحقيق، كما لم يكشف عن المخالفات أو الوقائع التي دفعت المديرية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء اللجنة.

وعلم صدى البلد، أن القرار جاء على خلفية احتمالية استخدام الطبيبة والفني العنف أثناء اصطياد الكلاب.

وأكدت المصادر ، أن الطبية والفني هم الوحيدين العاملين فى جمع الكلاب بمحافظة بورسعيد، بعد امتناع كل البيطرين عن المشاركة فى اللجنة دون اتخاذ أي إجراءات قانونية مع الممتنعين.

بيطري بورسعيد يكافئ طبية وفنى وحيدين يعملان بجمع الكلاب الضالة للتحقيق

ويأتي القرار بالتزامن مع تكرار وقائع عقر الكلاب الضالة في منطقة الحي الإماراتي ببورسعيد خلال الأيام القليلة الماضية، والتي شهدت وفاة شاب يدعى مصطفى السيد، عقب تعرضه لهجوم من مجموعة من الكلاب الضالة.

كما شهدت المنطقة وفاة الطفلة مكة السيد، بعد تعرضها لعقر من الكلاب الضالة، وظهور أعراض السعار عليها بعد مرور أكثر من 40 يومًا، قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتفارق الحياة.

وشهد مركز طبي الحي الإماراتي خلال الساعات الماضية واقعة أخرى، بعدما توجه إليه مصاب تعرض لعقر من الكلاب، قبل أن يغادر المركز دون الحصول على المصل، فيما ظهر طفل آخر تعرض لعقر الكلاب أثناء تلقيه المصل داخل مستشفى السلام التابع لهيئة الرعاية الصحية.

واشتكى عدد من المواطنين، من خلال فيديوهات جرى توثيقها خلال الساعات الماضية، من انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة في عدد من المناطق، مطالبين بسرعة التعامل مع الظاهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، خاصة مع تكرار وقائع العقر ووقوع حالات وفاة.

ويأتي قرار إحالة اللجنة للتحقيق في وقت لم تكشف فيه مديرية الطب البيطري حتى الآن عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ القرار، أو طبيعة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق اللجنة المشكلة لجمع الكلاب الضالة.