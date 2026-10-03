قطار التطوير والتنمية يواصل رحلته في بورسعيد.. أبو ليمون يتابع مستجدات أعمال تطوير الحرية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة والرصف الجارية بمنطقتي الحرية الكبيرة والحرية الصغيرة، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مناطق المحافظة، واستمرار جهود تطوير المناطق السكنية والارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق نقلة حضارية متكاملة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ،والمهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد.

تطوير «الحرية الكبيرة» بـ108 عمارات و5 كم شوارع.. واستكمال أعمال الرصف والتشجير والإنارة والأرصفة

حيث تابع الأعمال الجاري تنفيذها على الطبيعة، ومعدلات الإنجاز بمختلف عناصر التطوير بالمنطقتين.

وفي منطقة الحرية الكبيرة، تابع المحافظ أعمال التطوير الشامل للمنطقة، والتي تضم 108 عمارات، بإجمالي أطوال للشوارع الداخلية تصل إلى 5 كم، وتشمل أعمال الرصف، والتشجير، ورفع كفاءة الأرصفة، وتنفيذ الأرصفة بالإنترلوك، وأعمال الإنارة العامة، تحت إشراف جهاز تعمير سيناء.

كما تابع المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة في منطقة الحرية الصغيرة، والتي تضم 76 عمارة، بإجمالي أطوال للشوارع الداخلية تبلغ 2.25 كم، ضمن خطة متكاملة تشمل أعمال الرصف والتشجير ورفع كفاءة الأرصفة وتنفيذها بالإنترلوك وأعمال الإنارة العامة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ مستجدات أعمال الإنارة بمحور ستالينجراد، حيث بدأت أعمال تركيب أعمدة الإنارة بمنتصف الطريق، بدءًا من شارع النصر وصولًا إلى شارع عادل الشربيني، على أن يتم استكمال أعمال الإضاءة بالمنطقة والانتهاء منها خلال أسبوع، عقب تركيب الكشافات، بما يسهم في رفع كفاءة الإنارة وتحسين مستوى الرؤية والحركة بالمنطقة.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقتي الحرية الكبيرة والصغيرة، حيث يجري استكمال أعمال البلدورات، وإنشاء بلوعات الأمطار وتنفيذ شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار بالمنطقة، بالتوازي مع أعمال صب طبقات الأساس الخاصة بالطرق، تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون باستمرار تكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من مختلف الأعمال، مع ضرورة تحقيق التكامل بين جميع عناصر التطوير، من رصف وتشجير وإنارة وأرصفة وشبكات صرف مياه الأمطار، والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقتي الحرية الكبيرة والصغيرة تأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على أهمية استكمال كافة عناصر التطوير بما يحقق نقلة حضارية ملموسة ومستدامة بالمنطقتين، ويحسن من مستوى المعيشة والمظهر العام لأهالي المنطقة.