معًا نحافظ على بورسعيد.. لا تعبث بمحتويات صناديق القمامة

أهاب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في إطار حرص محافظة بورسعيد على الحفاظ على نظافة المدينة ومظهرها الحضاري، بالمواطنين عدم التعامل مع النباشين أو السماح بالعبث بمحتويات صناديق القمامة، لما يترتب على ذلك من بعثرة المخلفات وإلقائها بالشوارع والأرصفة، بما يؤثر على مستوى النظافة العامة ويشوه المظهر الحضاري للمناطق السكنية.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية وضع المخلفات داخل الصناديق المخصصة لها وعدم إخراجها أو تركها بجوار الصناديق، بما يسهم في تسهيل أعمال الجمع والنقل، والحفاظ على نظافة الشوارع، والحد من انتشار الروائح الكريهة والحشرات والكلاب الضالة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن الحفاظ على نظافة المدينة مسئولية مشتركة، وأن تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على ما تشهده المحافظة من أعمال تطوير وتجميل، مشددًا على أهمية التعامل مع ظاهرة النباشين بما يحافظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري الذي يليق ببورسعيد.