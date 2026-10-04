إزالة فورية لحالة تعدٍ بالبناء على مساحة 150م² بجنوب بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها للتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ بالبناء على مساحة 150م² بجمعية الإخلاص بجنوب بورسعيد.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد

إزالة التعدي على الأراضي الزراعية بجمعية الإخلاص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة

وجاءت أعمال الإزالة بمشاركة حي الجنوب، وتحت إشراف ومتابعة الأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم توفير المعدات اللازمة وتنفيذ الإزالة الفورية للتعدي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار الحملات الميدانية لرصد وإزالة التعديات ومخالفات البناء في مهدها، وعدم التهاون مع المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المخالفات، حفاظًا على الأراضي الزراعية وفرض سيادة القانون.