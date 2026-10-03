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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي «أسوان والصباح»

محافظ بورسعيد يتفقد تطوير شارع اسوان
محافظ بورسعيد يتفقد تطوير شارع اسوان
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي «أسوان والصباح»، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الطرق والشوارع وتحسين المظهر الحضاري بمختلف المناطق، ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور  عمرو عثمان نائل المحافظ ،المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والمهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب ،والمهندس حسن البسيوني، مدير منطقة تعمير بورسعيد، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.

إنشاء مسطحات خضراء بمنتصف الطريق وعلى الأرصفة.. ورفع كفاءة الطرق وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة

واطلع محافظ بورسعيد على مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ، حيث وصلت نسبة تنفيذ أعمال التطوير إلى نحو 60%، وتشمل الأعمال الجارية رفع كفاءة الطرق والرصف، وتطوير منظومة الإنارة العامة، وتنفيذ أعمال التجميل والتنسيق الحضاري، إلى جانب إنشاء وتنسيق المسطحات الخضراء بالمنطقة.

كما تابع المحافظ أعمال التطوير الجاري تنفيذها، ووجه بإنشاء مسطحات خضراء بمنتصف الطريق وعلى الأرصفة، والتوسع في أعمال التشجير والتجميل، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية ورفع المستوى الحضاري للشارعين والمناطق المحيطة بهما.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون ببدء أعمال تركيب أعمدة الإنارة العامة بالشارعين الأسبوع المقبل، مع سرعة استكمال أعمال الإنارة ورفع كفاءتها، بما يضمن تحسين مستوى الإضاءة ورفع معدلات الأمان والسيولة المرورية بالمنطقة.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير مع تكثيف معدلات العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية في التنفيذ.

وشدد المحافظ على ضرورة إزالة كافة التعديات والإشغالات بمحيط شارعي أسوان والصباح، ورفع أي إشغالات تعوق حركة المواطنين والسيارات، مع استمرار المتابعة الميدانية للحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير، وتحقيق الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي أسوان والصباح تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بشبكة الطرق والشوارع والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام، بما يسهم في تحقيق نقلة حضارية ملموسة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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