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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بورسعيد يضبط أغذية منتهية الصلاحية داخل ماركت كبير في بورفؤاد

صحة المواطن وسلامة الغذاء خط أحمر.. والرقابة مستمرة على الجميع دون استثناء
صحة المواطن وسلامة الغذاء خط أحمر.. والرقابة مستمرة على الجميع دون استثناء
محمد الغزاوى

كثّفت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة بورسعيد حملاتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية، للتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة وحماية حقوق المستهلكين.

جاء ذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبتعليمات  محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد.

 ضبط أغذية منتهية الصلاحية داخل ماركت كبير ببورفؤاد

وبناءً على شكوى أحد المواطنين، تحركت الأجهزة الرقابية المختصة إلى أحد الماركت الكبيرة بمدينة بورفؤاد، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، شملت معلبات غذائية، ومكرونة سريعة التحضير «نودلز»، وبسكويت، وخبز توست، إلى جانب زيوت ودقيق وغيرها من السلع الغذائية.

وجاءت الحملة بقيادة الأستاذ أحمد العربي، مدير الرقابة المركزية، والأستاذ محمد السحراوي، رئيس الرقابة المركزية، والأستاذة سماح رضوان، كبير مفتشي الرقابة.

 إجراءات قانونية حاسمة تجاه المخالفين

وعلى الفور، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، لمخالفة أحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس، مع استكمال الإجراءات المقررة بمعرفة الجهات المختصة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأسواق والمنشآت التجارية، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، والتصدي بكل حزم لمحاولات تداول أو بيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة أسرهم.

كما ناشدت المديرية المواطنين ضرورة التأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية وسلامة العبوات قبل الشراء، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، دعمًا لجهود الرقابة التموينية في ضبط الأسواق.

بورسعيد محافظة بورسعيد مديرية التموين والتجارة الداخلية الرقابة التموينية

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