غرفة ملاحة بورسعيد تبحث خطط تطوير القطاع ودعم مصالح الأعضاء

عقدت غرفة ملاحة بورسعيد جمعيتها العمومية برئاسة النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، بحضور مجلس الإدارة و أعضاء الجمعية العمومية، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأعمال الغرفة وخطط العمل خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت أعمال الجمعية العمومية مناقشة الميزانية العمومية، إلى جانب الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واستعراض أبرز أنشطة الغرفة والجهود المبذولة لخدمة أعضائها ودعم قطاع الملاحة بمحافظة بورسعيد.

اللمعي: نواصل العمل على دعم أعضاء الغرفة وتعزيز دور قطاع الملاحة في الاقتصاد الوطني

وخلال الاجتماع، استعرض المحاسب المالي للغرفة تقرير الميزانية العمومية، موضحًا البنود المالية وأوجه الإنفاق والإيرادات، وما تضمنه التقرير من بيانات ومؤشرات مالية، تمهيدًا لمناقشتها من جانب أعضاء الجمعية العمومية.

كما جرى فتح باب المناقشة العامة أمام أعضاء الجمعية العمومية، للاستماع إلى المشكلات والشكاوى والمقترحات الخاصة بالأعضاء، ومناقشة آليات التعامل معها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد النائب عادل اللمعي، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية، أن مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد حريص على استمرار التواصل المباشر مع أعضاء الغرفة، والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على بحثها ومتابعتها مع الجهات المعنية.

وشدد اللمعي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع أعضاء الغرفة، وتعزيز التعاون بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية، بما يدعم مصالح أعضاء الغرفة ويسهم في تطوير منظومة العمل الملاحي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها بورسعيد.

وأشار إلى أن غرفة ملاحة بورسعيد ستواصل أداء دورها في خدمة مجتمع الأعمال الملاحي، والدفاع عن مصالح أعضائها، وطرح الملفات والتحديات التي تواجه القطاع على الجهات المختصة، بما يدعم حركة الملاحة والاستثمار ويعزز مكانة بورسعيد كمركز ملاحي وتجاري مهم.

واختتمت أعمال الجمعية العمومية بمواصلة مناقشة الملفات المطروحة والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل خلال الفترة المقبلة.