محافظ بورسعيد يكرم فريق «أم خلف» لحصوله على المركز الثالث بمسابقة أفضل بيت ثقافي

كرّم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من العاملين ببيت ثقافة «أم خلف» التابع لفرع ثقافة بورسعيد، تقديرًا لجهودهم المتميزة في العمل الثقافي، وذلك عقب حصول البيت على المركز الثالث كأفضل بيت ثقافي ضمن مسابقة أفضل المواقع الثقافية في دورتها الرابعة على مستوى الهيئة العامة لقصور الثقافة لعام 2026

وشمل التكريم أ.وسام العزوني مدير عام فرع ثقافة بورسعيد و أ. وليد أحمد فياض، مدير بيت ثقافة أم خلف ، وأ. ماجدة محمود براية، امين مكتب، وأ. سومية حسن يوسف امين مكتبة، وا. إسماعيل إسماعيل فياض امين مكتبة، وأ. حسناء عبد العزيز امين المكتبة ، تقديرًا لما قدموه من جهود أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز ورفع اسم محافظة بورسعيد في المحافل الثقافية

بيت ثقافة أم خلف يحصد المركز الثالث كأفضل بيت ثقافي على مستوى الهيئة العامة لقصور الثقافة في دورتها الرابعة

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا الإنجاز يعكس أهمية الدور الذي تقوم به المواقع الثقافية في دعم الحراك الثقافي والفني، والوصول بالأنشطة والفعاليات الثقافية إلى مختلف المناطق، لاسيما قرى جنوب بورسعيد، بما يسهم في بناء الإنسان وتنمية الوعي واكتشاف ورعاية المواهب

وأشاد المحافظ بما يقدمه بيت ثقافة أم خلف من أنشطة وخدمات ثقافية لأهالي قرى حي الجنوب وأبنائهم، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المتميز وتشجيع النماذج الإيجابية والمبدعة، وتحفيز العاملين بقطاع الثقافة على مواصلة العطاء والارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للمواطنين

ويأتي تكريم العاملين ببيت ثقافة أم خلف في إطار دعم محافظة بورسعيد للمتميزين في مختلف المجالات، وتقديرًا للجهود التي تسهم في تحقيق إنجازات تضاف إلى سجل المحافظة، وتعزز دور المؤسسات الثقافية في خدمة المجتمع