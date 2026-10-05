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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد.. أعمال تركيب 200 كشاف جديد بأرض العزب ومساكن الوفاء

محافظ بورسعيد يلتقي أهالي «مساكن الوفاء» ويستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ويوجه بسرعة التعامل معها
محافظ بورسعيد يلتقي أهالي «مساكن الوفاء» ويستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ويوجه بسرعة التعامل معها
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية مسائية، أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتركيب كشافات جديدة بمنطقتي أرض العزب بنطاق حي العرب ومساكن الوفاء بنطاق حي الضواحي، وذلك في إطار خطة المحافظة المستمرة لرفع كفاءة منظومة الإنارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والأستاذ محمد الشناوى رئيس حي الضواحي،والمهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب ،والمهندسة احسان برمه مدير مديرية الطرق،والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان.

محافظ بورسعيد يلتقي أهالي «مساكن الوفاء» ويستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ويوجه بسرعة التعامل معها

وتابع المحافظ أعمال تركيب 200 كشاف إنارة جديد بالمنطقتين، بواقع 100 كشاف جديد بمنطقة أرض العزب و100 كشاف جديد بمساكن الوفاء، بما يسهم في رفع مستوى الإضاءة بالشوارع والممرات وتحسين الرؤية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي منطقة أرض العزب بحي العرب، تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة وتركيب 100 كشاف جديد، بالتوازي مع أعمال التطوير الشامل التي تشهدها المنطقة والتي تضم نحو 147 عمارة سكنية، وتشمل أعمال تطوير عدد من الشوارع الرئيسية، من بينها شوارع السعودية والإمارات وسوريا والسودان والأردن وميدان لبنان، إلى جانب رفع كفاءة الأرصفة وتنفيذ أعمال الإنترلوك وشبكة تصريف مياه الأمطار وأعمال التشجير والتجميل.

كما تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة بمساكن الوفاء بحي الضواحي، حيث يجري تركيب 100 كشاف إنارة جديد، ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة، والتي تشمل تطوير الطرق والأرصفة، وتنفيذ طبقات الأساس والبردورات وأعمال الإنترلوك، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي والنوازل، وتنفيذ بالوعات لتصريف مياه الأمطار، إلى جانب أعمال دهان واجهات العمارات والتشجير وزيادة المسطحات 
الخضراء.

وخلال تفقده منطقة مساكن الوفاء، التقى محافظ بورسعيد عددًا من الأهالي، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم المتعلقة بالخدمات بالمنطقة وحرص على التعرف على احتياجاتهم وملاحظاتهم، موجها الأجهزة التنفيذية بسرعة بحث المطالب والتعامل معها والعمل على حلها في إطار الإمكانات المتاحة.

واستجابة لمطالب الأهالي، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بإعداد وتنفيذ نموذج موحد لمناور العمارات بالمنطقة بما يضمن الحفاظ على أعمال التطوير التي تم تنفيذها، وحمايتها من السرقة أو العبث، مع توحيد الشكل العام للمناور والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة الالتزام بإرشادات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، بما يحقق أفضل مستوى من الإضاءة.موجها باستمرار أعمال الصيانة الدورية لأعمدة وكشافات الإنارة، بما يضمن استدامة وكفاءة منظومة الإنارة بالشوارع وتعزيز عوامل الأمن والسلامة.

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