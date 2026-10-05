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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد تواصل تطوير واجهتها الحضارية.. ساحة النصر تقترب من الظهور في ثوبها الجديد

انتهاء أعمال البنية التحتية وتجهيز مداخل ومخارج السيارات.. ومد كابلات منظومة كاميرات المراقبة الحديثة
انتهاء أعمال البنية التحتية وتجهيز مداخل ومخارج السيارات.. ومد كابلات منظومة كاميرات المراقبة الحديثة
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة ساحة النصر، باعتبارها أحد المواقع المهمة التي تمثل واجهة حضارية للمحافظة، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمكان وتوفير مساحة متطورة تليق بأبناء بورسعيد وزائريها.

 ساحة النصر.. أعمال متكاملة تقترب من اللمسات النهائية

وتشهد ساحة النصر أعمال تطوير شاملة، حيث تجاوزت نسبة تنفيذ أعمال التشطيبات 80%، بالتوازي مع استكمال أعمال البازلت والرخام، وأعمال اللاندسكيب وتنسيق المساحات الخضراء، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنترلوك ومنظومة الإضاءة العامة.

كما تم الانتهاء من أعمال طبقات التأسيس والبنية التحتية الخاصة بالساحة، وتجهيز مسارات حركة السيارات ومداخل ومخارج المركبات، مع تحديد أماكن انتظار السيارات بما يساهم في تنظيم الحركة وتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية بالمنطقة.

 تجهيزات حديثة تواكب أعمال التطوير

وشملت الأعمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب مد الكابلات الخاصة بمنظومة كاميرات المراقبة الحديثة، واستكمال منظومة الإضاءة المتكاملة بالساحة، فضلًا عن تنفيذ الأعمدة الديكورية وأعمال تنسيق وتجميل المساحات الخضراء.

كما تم الانتهاء من تنفيذ الحائط الموازي لمكتبة مصر العامة، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لكافة أجزاء الساحة، بما يضمن خروج المشروع بصورة متكاملة من الناحية الإنشائية والجمالية والخدمية.

 المحافظ يتابع معدلات التنفيذ ويوجه بسرعة الإنجاز

وحرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد على متابعة معدلات تنفيذ الأعمال ميدانيًا، والتأكد من سير مختلف الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، موجهًا بتكثيف معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ.

وأكد المحافظ أهمية الانتهاء من أعمال تطوير ساحة النصر في أسرع وقت، مع الاهتمام بكافة التفاصيل النهائية، بما يضمن ظهور الساحة بالشكل الحضاري الذي يتناسب مع موقعها وأهميتها، ويوفر متنفسًا عامًا متطورًا للمواطنين والزائرين.

ومن المقرر استكمال أعمال تنسيق المساحات الخضراء وزراعة الأشجار، إلى جانب الانتهاء من اللمسات النهائية، تمهيدًا لافتتاح الساحة خلال الفترة المقبلة، لتصبح إحدى الواجهات الحضارية المميزة بمدينة بورسعيد

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