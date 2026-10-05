حمدي الوزير ينضم إلى اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان بورسعيد السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، انضمام الفنان البورسعيدي حمدي الوزير إلى عضوية اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، وذلك ضمن استعدادات إقامة الدورة الثانية.

ويأتي اختيار حمدي الوزير تقديرًا لمسيرته الفنية الممتدة وخبرته الطويلة في السينما والدراما المصرية، وما يمتلكه من تجربة ورؤية فنية تشكل إضافة مهمة للمهرجان وتدعم توجهاته خلال دوراته المقبلة.

ويحمل انضمام الفنان حمدي الوزير أهمية خاصة، باعتباره أحد أبناء مدينة بورسعيد وأبرز فنانيها، حيث عاش فيها وتشكلت بين شوارعها وملامحها جانب مهم من تجربته وذاكرته، وهو ما يمنحه رؤية وثيقة لهوية المدينة وخصوصيتها الثقافية والفنية.

مهرجان بورسعيد السينمائي

وتسعى إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي، من خلال الاستعانة بخبرات عدد من كبار الفنانين وصناع السينما، إلى تعزيز حضور المهرجان وتطوير فعالياته، بما يعكس روح بورسعيد وهويتها ويؤكد مكانتها على خريطة المهرجانات السينمائية.

وتواصل إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي استعداداتها لانطلاق الدورة الثانية، على أن يتم الإعلان قريبًا عن موعد إقامتها وتفاصيل برنامجها وفعالياتها.