مفاجآت جديدة.. محمود عامر يكشف تفاصيل شخصيته في «المداح 7».. خاص بالفيديو

كشف الفنان محمود عامر عن مشاركته في الموسم السابع من مسلسل «المداح»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل، مؤكدًا سعادته باستمرار نجاح العمل والإقبال الجماهيري الكبير عليه.

وقال محمود عامر، في لقاء خاص لـموقع «صدى البلد» الاخباري: «أشارك في رمضان هذا العام بمسلسل المداح الجزء السابع، ومسلسل المداح مميز ومختلف دائمًا، وأصبح براند والجمهور دائمًا يطلب تقديم أجزاء جديدة منه».

وأضاف: «سأبدأ تصوير مشاهدي خلال شهر نوفمبر، وأجسد شخصية عم جميل، الفلاح الطيب، وسأستكمل الشخصية خلال الجزء السابع من المسلسل، وستحدث العديد من المفاجآت خلال الأحداث».

وأعرب محمود عامر عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل المسلسل، قائلًا: «سعيد جدًا بالتعامل مع كل طاقم العمل، وأتمنى أن ينال الجزء السابع إعجاب الجمهور».

ويواصل فريق عمل «المداح 7» التحضيرات النهائية للعمل، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الترقب من جانب جمهور السلسلة التي حققت نجاحًا لافتًا على مدار أجزائها السابقة.

ويشارك في بطولة مسلسل المداح الجزء السابع ، حمادة هلال، محمود عامر ، فتحي عبد الوهاب و عدد كبير من النجوم.

العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

ويواصل المسلسل تقديم أجواء الإثارة والتشويق التي حققت نجاحًا واسعًا في أجزائه السابقة.

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