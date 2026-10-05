لوك جديد.. مي سليم تخطف الأنظار في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة مي سليم ، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مي سليم، بلوك كاجوال، وتسريحة شعر جديدة خطفت الأنظار كما اعتمدت على ميك أب بسيط يبرز جمالها.

من جانب آخر، كشفت الفنانة مى سليم ، عن رغبتها فى تقديم دويتو غنائي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لم تحدد حتى الآن الأغنية التى ترغب فى تقديمها أو الفنان الذى تتمنى مشاركته هذا العمل.

مي سليم تثير الجدل بتصريحات قوية

وقالت مي سليم، خلال استضافتها فى برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان عبر قناة «صدى البلد»: «أنا نفسى أعمل دويتو ومش عارفة هو إيه ومع مين، لأنى معملتش غير مرة أو اتنين ليها علاقة بالأفلام».

كما تحدثت مى سليم عن جانب من صفاتها الشخصية، موضحة أنها من مواليد برج العقرب، وترى أن الصراحة الزائدة من أبرز صفات مواليد هذا البرج، لافتة إلى أن وضوحها الشديد تسبب فى خسارتها عددًا من الأشخاص فى مجال العمل.

وأضافت: «أنا برج العقرب ومن صفات البرج بتاعي إننا صراحة زيادة عن اللزوم، وده مودينا فى داهية، وده خسرنى ناس كتير فى الشغل لأنى واضحة جدًا بزيادة».