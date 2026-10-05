مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تسجل حضورها في مهرجان بوسان الدولي

اختير عشرة أفلام حظيت بدعم مؤسسة البحر الأحمر السينمائي للمشاركة في مهرجان بوسان السينمائي الدولي هذا العام، في رقم قياسي يمثل أكبر حضور للمؤسسة في المهرجان حتى اليوم.

وتضم قائمة الأفلام المشاركة، المدعومة عبر صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر:

• «بنيمانا»، إخراج ماري كليمنتين دوسابجامبو — صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر

• «أحلام أشجار البلوط البرية»، إخراج مرجان خسروي — صندوق البحر الأحمر

• «أربعة فصول في جاوة»، إخراج كاميلا أنديني — صندوق البحر الأحمر

• «فتاة مجهولة»، إخراج زو جينغ — سوق البحر الأحمر

• «سمع»، إخراج ليه باو — صندوق البحر الأحمر

• «حكايات متوازية»، إخراج أصغر فرهادي — صندوق البحر الأحمر

• «ريا»، إخراج أرفين بيلارمينو — صندوق البحر الأحمر

• «الخلاص»، إخراج إمين ألبير — صندوق البحر الأحمر

• «سيلفي»، إخراج سايليش راثناكومار — صندوق البحر الأحمر

• «عازف الكمان»، إخراج إرفين هان وراؤول غارسيا — صندوق البحر الأحمر



وقال فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: «يمثل حضور الأفلام التي دعمتها المؤسسة في مهرجان بوسان هذا العام شهادة، قبل كل شيء، على صُنّاع هذه الأفلام ومواهبهم وقوة القصص التي يقدمونها. ويتمثل دورنا في مساندة هذه المشاريع في مختلف مراحل رحلتها، وفتح آفاق جديدة أمامها للوصول إلى الجمهور والتواصل مع صناعة السينما الدولية».



ويمتد حضور المؤسسة في بوسان إلى سوق المحتوى والأفلام الآسيوي، حيث يقدم صندوق البحر الأحمر جائزة لدعم أحد المشاريع المشاركة.



كما تشارك مي الشيباني، مديرة مبادرات صندوق البحر الأحمر، يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ في جلسة «حوار حول صناديق دعم الأفلام»، إلى جانب ممثلين عن صندوق السينما الآسيوي، وFilm Philippines، وصندوق «كو-كو» التابع لمجلس السينما الكوري، وصندوق بورين السينمائي، وبرنامج التمويل المشترك الدولي في تايوان، لمناقشة نماذج التمويل المختلفة ودور هذه الصناديق في تطوير المشاريع وتمكين المواهب وتعزيز استدامة صناعة السينما.



وتأتي هذه المشاركة القياسية لتؤكد الحضور الدولي المتنامي للأفلام المدعومة من المؤسسة، والتزامها المستمر بدعم صُنّاع الأفلام من العالم العربي وأفريقيا وآسيا على مدار العام.



مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي جهة مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية تساهم معًا في تشكيل هيكلها وبناء كيانها، وهي: سوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.



تلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دوراً محورياً في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في المملكة العربية السعودية وإفريقيا وآسيا.