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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين صبري: عمل مع شيرين عبد الوهاب كان بداية الخير

ياسمين صبري
ياسمين صبري
قاسم

استعادت الفنانة ياسمين صبري ذكريات مشاركتها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في مسلسل «طريقي»، الذي عُرض في موسم رمضان 2015، مؤكدةً أنه شكّل نقطة انطلاقها الحقيقية في عالم التمثيل.
 

وقالت ياسمين صبري، في تصريحات تليفزيونية، إن المسلسل كان «وش الخير» عليها، معبّرةً عن سعادتها الكبيرة بعودة شيرين إلى الساحة الفنية من جديد، ومشيرةً إلى أنها طرحت أغاني جديدة وتستعد لإصدار ألبوم قريبًا، وأنها تبدو في أفضل حالاتها.

وتترقب ياسمين صبري عرض فيلمها الجديد «مطلوب عائليًا»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز، ومصطفى خاطر، وسارة بركة، وسامي مغاوري، فيما يحلّ أحمد فهمي ونسرين أمين ضيفَي شرف ضمن عدد من النجوم. والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.
 

ويمزج العمل بين الكوميديا والتشويق، إذ يجسّد كريم عبد العزيز وياسمين صبري دور زوجين يعيشان حياة أسرية هادئة مع طفليهما، قبل أن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب، لتدخل العائلة في سلسلة من المغامرات والمفارقات غير المتوقعة.
 

ياسمين صبري صور ياسمين صبري لأفلام ياسمين صبري

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