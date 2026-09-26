مي سليم تكشف تفاصيل علاقة ابنتها لي لي بشقيقتيها دانا وميس

تحدثت الفنانة مي سليم عن العلاقة التي تجمع ابنتها لي لي بشقيقتيها دانا وميس، كاشفة عن طبيعة الروابط بينهن وتفاصيل علاقتهن داخل الأسرة.

وقالت مي سليم، خلال استضافتها في برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، إن ابنتها لي لي تجمعها علاقة قوية بشقيقتها دانا، لافتة إلى أنها تعتبرها بمثابة صديقتها المقربة.

علاقة قوية بين لي لي شقيقتها ميس

وأوضحت مي سليم أن ابنتها لي لي تنسجم أيضًا بشكل كبير مع شقيقتها ميس، مشيرة إلى وجود حالة من التقارب والتفاهم بينهما.

وأضافت أن لي لي لا تفضل أن يقوم أحد بانتقادها، موضحة طبيعة شخصيتها وعلاقتها بشقيقتيها في إطار الحديث عن حياتهن الأسرية.