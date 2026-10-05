محافظ بورسعيد يتابع ميدانيا معدلات تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الإسراء

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية اليومية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، حيث تفقد سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة الإسراء السكنية بحي الضواحي، للوقوف على مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، وعدد من الجهات المختصة

ويستهدف المشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة الإسراء السكنية بطول نحو 5 كم، وبعرض يتراوح من 10 إلى 20 مترًا، لخدمة 102 عمارة سكنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، وتحسين جودة الحركة والانتقال بها

إنهاء 80% من أعمال تطوير منطقة الإسراء

وتابع محافظ بورسعيد مختلف الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المشروع، والتي تشمل أعمال الإنارة، وتنفيذ الإنترلوك، وتطوير المسطحات الخضراء، وأعمال الأسفلت والأرصفة والبلدورات، إلى جانب طلاء واجهات العمارات وأعمال الصرف الصحي.

واستعرض المحافظ نسب التنفيذ، حيث بلغت نسبة الإنجاز في أعمال تطوير المنطقة، والتي تشمل الإضاءة والإنترلوك والمسطحات الخضراء، نحو 80%، فيما بلغت نسبة تنفيذ أعمال طلاء واجهات العمارات نحو 75%.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع ضرورة تحقيق التكامل بين مختلف عناصر التطوير، بما يضمن ظهور منطقة الإسراء في صورة حضارية متكاملة، وتحقيق الاستفادة المثلى للمواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه سير الأعمال، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروع والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية.