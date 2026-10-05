أعمال متكاملة تعيد رسم المشهد الحضاري بساحة نصر بورسعيد استعدادٱ لظهورها في أبهى صورة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم ، أعمال تطوير ورفع كفاءة ساحة النصر، لمتابعة مستجدات الأعمال والوقوف على معدلات التنفيذ، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالميادين الرئيسية وتحسين الصورة البصرية والحضارية للمحافظة

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ و المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ساحة النصر

وتابع المحافظ أعمال التشطيبات الجارية بالساحة، والتي بلغت نسبة تنفيذها 90%، استعدادًا لافتتاحها، حيث شملت الأعمال تنفيذ الزراعات والأعمدة الديكورية ومناطق المشاة والإضاءة العامة، إلى جانب أعمال البازلت والإنترلوك وتجهيز أماكن انتظار السيارات

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير ساحة النصر تأتي في إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية مميزة على المنطقة، من خلال التكامل بين أعمال التنسيق الحضاري والزراعات والإضاءة والممرات، بما يعيد رسم المشهد العام للساحة ويجعلها واجهة حضارية تليق بمكانتها

ووجه المحافظ بتخصيص أفراد للأمن وإدارة الحدائق، بما يشمل ساحة النصر، لضمان الحفاظ على ما تم تنفيذه من تطوير واستدامة أعمال النظافة والرعاية والصيانة والتنسيق الحضاري، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الدورية للساحة عقب افتتاحها والحفاظ عليها بالشكل اللائق

وتضمنت أعمال التطوير تنفيذ أعمال البنية التحتية لكافة مسطحات ساحة النصر، والانتهاء من أعمال تركيب قاعدة التمثال بالساحة، وذلك بما يحقق التكامل بين أعمال المرافق والتنسيق الحضاري، ويعزز المظهر الجمالي للموقع، في إطار جهود محافظة بورسعيد لرفع كفاءة الميادين والمحاور الرئيسية وإضفاء طابع حضاري وجمالي مميز عليها