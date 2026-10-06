أحمد حلبة ينضم إلى اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان بورسعيد السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، انضمام السيناريست أحمد حلبة إلى عضوية اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، وذلك ضمن استعدادات المهرجان لانطلاق مرحلة جديدة من مسيرته.

وأعربت إدارة المهرجان عن خالص تقديرها لما قدمه أحمد حلبة خلال الدورة الأولى، حيث تولى منصب المدير التنفيذي للمهرجان، وأسهم بجهده وخبرته ووقته في دعم انطلاق الدورة الأولى وخروجها بصورة مشرفة تليق بمدينة بورسعيد ومكانتها الثقافية والسينمائية.

ارتباط بمدينة بورسعيد:

وأكدت إدارة المهرجان أن أحمد حلبة يُعد من الشخصيات التي تحمل ارتباطًا خاصًا بمدينة بورسعيد، وحرصًا واضحًا على دعم حضورها ودورها في المشهد السينمائي، مشيدة بما قدمه من إسهامات خلال الدورة الأولى.

ومع بدء مرحلة جديدة من مسيرة مهرجان بورسعيد السينمائي، تسعى الإدارة إلى مواصلة الاستفادة من خبراته ورؤيته وتوجيهاته من خلال عضويته في اللجنة الاستشارية العليا، بما يدعم تطور المهرجان خلال دوراته المقبلة.

ومن المقرر أن تعلن إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي قريبًا تفاصيل الدورة الثانية من المهرجان.