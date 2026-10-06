أحمد السقا ومحمد إمام وجهاً لوجه في فيلم الأساتذة

تعاقد النجم أحمد السقا علي بطولة فيلم "الأساتذة" بجانب النجم محمد إمام بتوقيع المخرج أحمد خالد موسي والمؤلف محمد الدباح والمنتج محمد الرشدي، ليقف السقا امام محمد إمام في بطولة سينمائية تجمعهما لأول مرة.

وشارك النجم محمد إمام صورة تجمعه بالنجم أحمد السقا علي "إنستجرام" قائلاً :كان حلمي اعمل مشهد اكشن مع احمد السقا، دلوقتي فرحتي ماتتوصفش اني هعمل معاه فيلم، سعيد اني همثل في فيلم الاساتذة بطولة نجم العالم احمد السقا، استنوا فيلم ماحصلش زيه قبل كده ان شاء الله".

تفاصيل الأساتذة:

ويجتمع النجم محمد إمام والمخرج أحمد خالد موسى مجددًا من خلال فيلم «الأساتذة» تأليف محمد الدباح وإنتاج محمد الرشيدي، وذلك بعد تعاونهما سويًا في فيلم «شمس الزناتي.. أيام الشقاوة»، ليجددان الثنائي العمل معًا في تجربة سينمائية جديدة، وسط ترقب لما سيقدمه محمد إمام وأحمد خالد موسى في الفيلم الجديد.

فيلم شمس الزناتي يضم عددًا من النجوم، من بينهم ياسمين رئيس، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، ومحمود عبد المغني، وخالد أنور، وأحمد الرافعي ، وأحمد عبد الحميد، وهو من تأليف محمد الدباح وإنتاج محمد الرشيدي.