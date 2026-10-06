إيهاب توفيق يحسم حقيقة مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية

كشفت إدارة أعمال المطرب إيهاب توفيق حقيقة ما تردد بشأن مشاركته في فعاليات الدورة الحالية من مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدة أنه لن يشارك في المهرجان بهذا العام.

وأوضحت إدارة أعماله أنه تم بالفعل عرض تاريخين لإقامة حفل للنجم إيهاب توفيق ضمن فعاليات المهرجان؛ إلا أن الموعدين المقترحين يتصادفان مع ارتباطات فنية وحفلات أخرى له قد تم الاتفاق عليها مسبقًا، وهو ما تعذر معه إقامة الحفل ضمن فعاليات المهرجان بدورته الـ 34.

معلومات غير صحيحة:



ويأتي هذا التوضيح حرصًا على الدقة والمصداقية، لجمهور النجم إيهاب توفيق وتجنبًا لأي أنباء قد ينتج عنها تداول معلومات غير مؤكدة حول مشاركته في المهرجان بهذا العام.



جدير بالذكر، أن المطرب إيهاب توفيق قد أحيا عدد كبير من الحفلات الموسيقية الناجحة بموسم صيف 2026 والتي لاقت تفاعل جماهيري كبير.