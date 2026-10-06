علا الشافعي رئيسا لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

قرر مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد سمير شحاتة، تعيين الكاتبة والناقدة علا الشافعي رئيسًا لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الثانية والأربعين، التي تأجلت من سبتمبر 2026 إلى سبتمبر 2027 لإتاحة الوقت أمام الجمعية لإجراء الإصلاحات اللازمة وذلك فى أول اجتماع له.

الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما

وكان قرار اللجنة العليا للمهرجانات أكد أن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تنظيم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، مع مطالبتها بإجراء الإصلاحات اللازمة قبل إقامة الدورة الثانية والأربعين، وهو ما بدأ فيه مجلس الإدارة الجديد فور تشكيله.

ويأتي اختيار رئيس المهرجان كأول قرارات مجلس الإدارة الجديد، في إطار خطة لإعادة بناء المهرجان وتطوير آليات العمل به والحفاظ على تاريخه ومكانته، باعتباره مهرجانًا تنظمه الجمعية منذ انطلاقه عام 1979.

علا الشافعي كاتبة صحفية وناقدة وكاتبة سيناريو. عقب تخرجها في كلية الإعلام، التحقت بقسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما عام 1999.

وكتبت للسينما الفيلم الروائي «بلد البنات»، والأفلام القصيرة: «آخر الدنيا»، و«كل هذا الصوت الجميل» و«الهائمون»، وحصل الفيلمان الأخيران على جائزة أحسن فيلم قصير في المهرجان القومي للسينما.

تشغل علا الشافعي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع اليوم السابع، ومدير تحرير جريدة الأهرام، كما تولت مسئولية صفحات الفن في عدد من الصحف والمجلات الكبرى.

وقدمت عددًا من البرامج التليفزيونية والإذاعية، من بينها «مقعد أمام الشاشة» و«ولاد البلد» على قناة ON TV، وبرنامج «دكان الفن» على راديو مصر، كما أعدت عددًا من البرامج التليفزيونية.

وشاركت في عضوية لجان تحكيم عدد من المهرجانات السينمائية الدولية داخل مصر وخارجها.