قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع عدداً من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول
مقذوف حربي يضرب سفينة ترفع علم بنما.. والهند تعلن إصابة 11 من مواطنيها
من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح
أزمة رونالدو وجيسوس تتصاعد.. قائد البرتغال يشترط رحيل المدرب للعودة للمنتخب
حسام حسن يعتذر عن مؤتمر كاف.. مفاجأة وراء الغياب تحسم جدل الخلاف مع الجبلاية
برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبون موهبة آينتراخت فرانكفورت الألمانية
البرلمان العربي يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري جازان ونجران
موعد تطبيق التوقيت الشتوي وضوابط غلق المحلات.. كم يوما يتبقى؟
ننشر نتائج انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ
1400 كارت.. طبيب نفسي ويُشهر البطاقات بكثرة| مفاجآت عن حكم مباراة القمة
يورونيوز: احتجاجات الإسكان في برشلونة تتحول إلى مواجهات مع الشرطة
قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى آخر حوار له بـ"صدى البلد" قبل وفاته.. لطفى لبيب يروي ذكرياته مع حرب أكتوبر

لطفي لبيب
لطفي لبيب
أحمد إبراهيم

استعاد الفنان الراحل لطفي لبيب ، ذكرياته مع حرب أكتوبر، كاشفا عن تفاصيل ومواقف إنسانية عاشها خلال خدمته على الجبهة، وما تعرض له مع زملائه من ظروف قاسية خلال فترة الحصار، إلى جانب ذكرياته عن الجنود والشهداء وأسرى الحرب، وذلك في آخر حوار له مع «صدى البلد» قبل وفاته. 

لطفى لبيب يتحدث عن كتيبة 26 

وقال لطفي لبيب، إن فترة حرب أكتوبر كانت الأهم في حياته، موضحا: «بالتأكيد هذه المرحلة الأهم في حياتي ككل، وعشت مع كتيبتي 26 مشاة الكثير من اللحظات، سواء الانكسار أو الفرحة عند النصر، وكنا الخط الأول على الجبهة».

وأضاف: «أهم ما أتذكره عن الحرب عندما تم حصارنا من قبل العدو، وكنا نختبئ في المعسكر الخاص بنا ولا نعلم في أي لحظة من الممكن أن يتم ضربنا بالصواريخ، واستمر هذا الحصار لمدة 130 يوما، انقطعت فيها المياه والطعام، حتى إننا استعنا بالتانك الخاص بالسيارات المدمرة لتقطير المياه».

وتابع: «كان لكل جندي زمزمية من المياه في اليوم، والطعام كان ربع وجبة يوميا، حتى انتهى الحصار ولقنا العدو درسا لن ينساه في السادس من أكتوبر».

وعن أبرز المواقف الإنسانية التي عاشها خلال فترة الحرب، قال لطفي لبيب: «هناك كثير من المواقف الرائعة والإنسانية التي لا تنسى، ولعل من أبرزها احتفالهم بي في عيد 7 يناير أو عيد الميلاد المجيد، ففي هذه الفترة كنا محاصرين، وبرغم ذلك الشيخ عبد الفتاح صقر وكمال الديب ومحمد حمزاوي أهدوني جركن من المياه سعة 20 لترا، وقالوا لي: من أجل أن تحتفل بالعيد».

واستعاد أيضا ذكرياته مع النقيب سيد البرعي، قائد السرية الأولى في الكتيبة، قائلا: «أتذكر أيضا النقيب سيد البرعي، الذي حصل على نجمة سيناء من بين 27 جنديا حصلوا عليها في مصر، وذلك بسبب اقتحامه للنقطة القوية، بعدما طلب قذفها بالمدفعية، وعرض حياته للخطر حتى يتمكن من تدميرها».

وأضاف: «أتذكر أيضا أننا كنا ندفن الشهداء في الحرب، سواء كنا نعرفهم أو لا نعرفهم».

لطفي لبيب يتحدث عن أسرى حرب أكتوبر

وتطرق لطفي لبيب إلى طريقة تعامل الجيش المصري مع أسرى حرب أكتوبر، مؤكدا أن الجنود المصريين حرصوا على معاملتهم باحترام، وقال: «الجيش المصري كان يتعامل مع أسرى حرب أكتوبر بكل رقي وتحضر، وأرى أنها كانت أفضل معاملة، فنحن نحسن التعامل مع الغير، خاصة الأسرى في الحرب».

وأضاف: «أتذكر عندما أسرنا عددا من جنود الاحتلال الاسرائيلي في حرب أكتوبر، كنا حريصين على توفير المياه والطعام لهم، وعزمنا عليهم بالسجائر».

لطفي لبيب وذكريات السينما على الجبهة

وكشف لطفي لبيب أن ارتباطه بالفن سبق فترة خدمته العسكرية، موضحا أنه كان قد تم تعيينه في المسرح قبل الالتحاق بالجيش، وقال: «لم يكن أحد يعرفني، ولكن كان تم تعييني في المسرح قبل دخول الجيش، وكنت أرى الفنانين والمبدعين يصورون أفلامهم ونحن على الجبهة».

وتابع: «شاركنا في هذه الأفلام باعتبارنا جنودا على الجبهة، ومن بين هذه الأفلام أبناء الصمت، والعمر لحظة، والرصاصة لا تزال في جيبي، وبدور».

لطفي لبيب أعمال لطفي لبيب أفلام لطفي لبيب الفنان لطفي لبيب كتيبة 26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

محمد هاني

متمسك بشروطة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

ترشيحاتنا

المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين

أمين عام مجلس حكماء المسلمين: الإرادة والعزيمة وحب الوطن قادرة على صنع النصر

اليوم.. الجامع الأزهر يعقد احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

اليوم.. الجامع الأزهر يعقد احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعلن نتيجة المرحلة الثانية لاختبارات ابتعاث رمضان 1448هـ

بالصور

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

لو فاتورة الكهرباء زادت فجأة.. 7 أجهزة في البيت هي السبب

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد