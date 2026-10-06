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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد رحلة علاج من السرطان.. آيات أباظة تعود لبرنامجها مساء الفن

آيات اباظة
آيات اباظة
أحمد البهى

أعلنت الإعلامية آيات أباظة ، عن عودتها لتقديم برنامجها مساء الفن، المذاع على شاشة قناة نايل دراما ، بعد رحلة علاج من مرض السرطان. 

وقالت آيات أباظة، في منشور عبر موقع فيسبوك : بعد غياب سنتين وفترة صعبة مع المرض الحمد لله النهاردة راجعة أطلع على الهوا تاني .

وتابعت: وحشني شغلي ووجودي معاكم ، وفرحانة بالرجوع رغم إني متوترة كأني بطلع لأول مرة. 

وأضافت: شكرًا لكل حد سأل عليا ودعا لي ووقف جنبي، دعواتكم ليا النهاردة علي نايل دراما على الهوا من 8 ونص لـ 10 مساء. 

تفاصيل المرض: 

وكشفت الإعلامية آيات أباظة، عن تفاصيل تعامل أبنائها معها خلال فترة علاجها من مرض السرطان، موضحة أنهم كانوا يشعرون بتعبها ويحاولون البقاء بجانبها، كما تحدثت عن التغير الذي طرأ على شخصيتها بعد تجاوز المرض.

وقالت آيات أباظة ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن أبناءها كانوا يتأثرون بحالتها الصحية، وكانوا يحرصون على البقاء بالقرب منها أثناء وجودها على السرير، رغم أنهم لم يكونوا يعرفون ما يمكنهم فعله لمساعدتها.

وأضافت: «وأنا تعبانة ولادي بيحسوا، وهما على طول حواليّ على السرير وساكتين، هما مش عارفين يعملوا لي إيه وأنا عمالة أتألم من العلاج».

وأوضحت أن العلاج نفسه كان من أكثر الأمور التي تسبب لها الألم والتعب خلال رحلة المرض، مؤكدة أن الأوقات التي كانت تشعر فيها بتحسن كانت تجعلها تنسى أنها مريضة.

وأكدت أن تجربة المرض غيرت الكثير في شخصيتها، مشيرة إلى أنها أصبحت أقوى بكثير مما كانت تتصور، ولم تكن تعتقد في السابق أنها قادرة على تحمل كل ما مرت به: «الصفة اللي اختفت فيا من بعد المرض إني بقيت أقوى بكتير، أنا مكنتش أتخيل إني أقدر أتحمل ده، فبعد المرض حسيت إني قوية».

وبعد إعلان تعافيها، وجهت آيات أباظة رسالة إلى كل شخص يمر بتجربة المرض، مؤكدة أن العامل النفسي من أهم الأمور التي تساعد المريض على مواجهة رحلة العلاج: «من يوم ما عرفت إن الحمد لله خفيت، عايزة أقول لكل مريض النفسية أهم حاجة، وإنك تستمتع بأي لحظة صحتك فيها كويسة».

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية الأسرة ودورها في مساندة المريض خلال أصعب مراحل حياته، قائلة: «أهم حاجة في الحياة العيلة علشان وقفت جنبك».

الإعلامية آيات أباظة آيات أباظة مساء الفن مرض السرطان

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